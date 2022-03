MSI tra stile e potenza: ecco la nuova gamma Summit 2022

A quasi un anno di distanza dal tradizionale appuntamento del 2021, in cui MSI ha presentato il Summit E13 Flip, il dragone di Taipei torna a stupire con i nuovi laptop business, pensati per i professionisti di tutto il mondo.

Nel corso dell'evento, che potete recuperare in apertura, il produttore taiwanese ha lanciato i suoi nuovi notebook dotati di processori Intel di dodicesima generazione dedicati al business e alla produttività. Tra minimalismo, essenzialità e uno stile unico, i nuovi laptop MSI si propongono come un'alternativa valida per tutti, coprendo con una linea eccezionalmente eterogenea tutte le esigenze lavorative e non.

Oltre ai laptop delle serie Modern e Prestige, a svettare sono sicuramente i nuovi Summit 2022. Tra i prodotti più attesi, l'E14 Evo e la variante E14 Evo Flip, entrambi con processori fino agli Intel Core i7 Alder Lake, ora con certificazione Intel Evo di terza generazione e grafica Intel Iris Xe. Grazie ai processori di dodicesima generazione, a bordo troviamo il supporto alle memorie LPDDR5 e agli SSD NVMe PCIe Gen4. Inoltre, trova posto una webcam FullHD a 30FPS con supporto alla tecnologia a Infrarossi. La connettività, invece, è garantita dalla piattaforma Intel Killer WiFi 6E.

Dulcis in fundo, lo schermo: un pannello da 14 pollici FHD+ che, per il modello Flip arriva anche alla risoluzione QHD+, in entrambi i casi con rapporto 16:10 e rispettivamente con copertura 100% sRGB e DCI-P3.

Inoltre, non poteva mancare un aggiornamento al piccolo Summit E13 Flip Evo, oltre ai più generosi Summit E16 Flip e Flip Evo. In tutti i casi alimentati da processori fino ai nuovi i7, il nuovo E13 è dotato di schermo da 13,4 pollici con risoluzione FHD+, mentre gli E16 sono equipaggiati rispettivamente di schermo FHD+ e QHD+. In tutti i casi, il rapporto rimane 16:10, ormai standard indiscusso per i prodotti legati alla produttività.