MSI svela al Computex i nuovi laptop per il gaming GT76 Titan e GE65 Raider

MSI, fresca della conquista della medaglia d’oro per l’affidabilità e leader nell’ambito dei gaming laptop, in occasione del prossimo Computex annuncia due nuovi straordinari gaming notebook con cui ribadisce la propria supremazia in questo segmento. Molti degli annunci di oggi erano già stati svelati qualche giorno fa.

Il nuovo GT76 Titan, grazie all’adozione del processore desktop Intel Core i9 overcloccato a 5,0 GHz sugli 8 core e al top della grafica NVIDIA RTX 2080, riesce a soddisfare le aspettative dei giocatori più esigenti e garantisce performance mai raggiunte prima. Per consentire di sfruttare al meglio tutta la potenza messa a disposizione dai suoi “motori”, GT76 Titan fa affidamento sull’esclusivo sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost Titan che, con le sue 4 ventole e 11 pipe, è in grado di generare un flusso d’aria 2,25 volte superiore alle soluzioni della concorrenza.

Per assicurare le migliori esperienze visive e offrire una vista panoramica sui campi di battaglia, il GT76 Titan mette a disposizione un display con cornici sottili da 17,3 pollici a 144Hz che, grazie al suo particolare design, può vantare gli ingombri di un tradizionale 17”. Massime performance sono poi garantite anche sul fronte della connettività con Killer DoubleShot Pro, che offre supporto alle LAN a 2.5Gbps e al Wi-Fi 6. Per assicurare ai giocatori la massima libertà, il nuovo GT76 Titan permette di effettuare l’upgrade della memoria e dello storage con la stessa semplicità delle soluzioni desktop.

A rendere particolarmente attraente il nuovo GT76 Titan, oltre alle sue performance, sono poi il design ispirato alle fuoriserie, il telaio in alluminio, le griglie di ventilazione con tema a fibra di carbonio e un suggestivo sistema d’illuminazione RGB controllato da Mystic Light che, oltre alla tastiera, coinvolge il sottoscocca.

Insignito del prestigioso Computex Best Choice Golden Award, il GT76 Titan non potrà che calamitare l’attenzione di tutti coloro che parteciperanno a Computex 2019.

Velocità e potenza sono doti da cui un gaming laptop non può prescindere per poter giocare al meglio anche con i titoli AAA di ultima generazione e il nuovo GE65 Raider, equipaggiato con la più recente grafica RTX e il processore Intel Core i9 di nona generazione, ne offre in abbondanza. Un display ultra-veloce a 240Hz di livello IPS garantisce immagini sempre nitide e chiare, mentre le cornici ridotte assicurano ingombri minimi.

Un nuovo design del sottoscocca è stato poi studiato per offrire una migliore ventilazione e impedire il ritorno in circolo dell'aria calda. Il GE65 Raider offre anche il recente Killer Wi-Fi 6 per garantire prestazioni di rete sempre al top.

Presso lo stand MSI, inoltre, i visitatori di Computex 2019 potranno ammirare i laptop della serie Prestige con diverse proposte pensate per i content creator e potranno vedere in azione famosi creativi, tra cui l’apprezzato Concept Artist Colie Wertz, il campione mondiale di ZBrush Maarten Verhoeven e i fotografi professionisti Alexander Heinrichs e Henrik Matzen.

Particolarmente interessante e coinvolgente sarà poi lo speciale allestimento dedicato alla tecnologia Mystic Light che, per l’occasione, gestirà una serie di pannelli luminosi per dar vita a incredibili esperienze interattive controllate tramite AI.