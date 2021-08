MSI svela la gamma di dissipatori MEG Core Liquid S: dettagli tecnici e disponibilità

Dopo il reveal dei nuovi PC da gaming MAG Infinite S3, MSI annuncia la sua nuova gamma di dissipatori MEG Core Liquid S, ultima novità che a oggi rappresenta l’ammiraglia nel portfolio del produttore taiwanese. Vediamo tutti i dettagli tecnici e in merito alla disponibilità sul mercato italiano.

Progettata in collaborazione con Asetek, che si è occupata dell’implementazione di pompe premium di settima generazione, la gamma MEG Core Liquid S offre una maggiore resistenza alla permeazione e una migliore durabilità garantendo al contempo un funzionamento silenzioso grazie al supporto della modalità “Fan 0 RPM” sia per le ventole del radiatore che per le ventole del blocco del liquido. Tale modalità è attivabile tramite il software MSI Center e prevede l’interruzione dei movimenti quando il processore resta sotto gli 80°C.

Le ventole in dotazione sono le MEG Silent Gale P12, dotate di pale realizzate in polimero a cristalli liquidi (LCP) e caratterizzate da una plastica densa in grado di resistere all'espansione termica e alle vibrazioni. Inoltre, non manca un cuscinetto idrodinamico (HDB) per ridurre ulteriormente l'attrito e aumentare l'aspettativa di vita della ventola, assieme a guarnizioni antivibranti ai quattro angoli della ventola per ridurre ancora vibrazioni e rumore.

La serie MEG Core Liquid S è poi dotata di un display IPS da 2,4 pollici completamente personalizzabile tramite MSI Center per visualizzare informazioni di sistema relative a CPU, GPU, PSU, ventole e persino liquido di raffreddamento. Per gli amanti della personalizzazione, inoltre, possono essere aggiunte anche GIF e immagini.

Per quanto riguarda la disponibilità in Italia di MEG Core Liquid S si dovrà attendere la fine dell’autunno 2021; i prezzi verranno comunicati in seguito.

