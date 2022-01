MSI svela i nuovi laptop AERO con display HDR da 1000 nit e RTX 3080 Ti

Dopo averci incuriositi con i nuovi notebook MSI per il Metaverso, il dragone di Taipei torna in pista con una nuova proposta per i professionisti, con hardware di livello estremo e un design accattivante.

Ad attirarci nella rete dei nuovi notebook della serie AERO Creator è sicuramente il design pulito ed elegante dei modelli 16 e 17, impreziosito da un display con Aspect Ratio 16:10 che, nel modello AERO 16, è possibile configurare con un pannello AMOLED 4K+. Le varianti con schermo AmLED QHD+, invece, possono raggiungere i 1000 nit di luminosità di picco, oltre ad essere certificate VESA DisplayHDR 1000.

Sotto la scocca troviamo invece i nuovi processori Intel Alder Lake con architettura ibrida, la dodicesima generazione Intel Core, con configurazione possibile fino all'i9-12900HK e grafica NVIDIA GeForce RTX Serie 30 fino alla RTX 3080 Ti, sia per AERO 16 che per AERO 17.

A livello di espansione, troviamo due Thunderbolt 4 e in tutti i casi, incluso nel prezzo, l'AERO HUB 4-in-1 USB-C.

Conclude la gamma l'AERO 5 in colorazione midnight black, pensato per chi è alla ricerca di un dispositivo potente senza il budget richiesto per le soluzioni premium. Questo notebook può essere configurato fino all'Intel Core i7-12700H e alla RTX 3070 Ti, con display AMOLED 4K 16:9.

Sempre rimanendo in tema Alder Lake, ricordiamo che a margine del CES 2022, MSI ha svelato le schede madri B660, compatibili proprio con i nuovi processori Intel di dodicesima generazione.