MSI svela la sua linea di schede video NVIDIA GeForce RTX 4070: ecco modelli e prezzi

Oggi è il grande giorno della NVIDIA GeForce RTX 4070: la GPU "tascabile" del Team Verde è infatti stata annunciata ufficialmente poco fa, e ora arrivano le prime conferme sui modelli custom dei principali partner del colosso di Santa Clara. Per esempio, MSI ha appena annunciato la sua linea di RTX 4070, che comprende ben tre prodotti.

Ovviamente, tutte le NVIDIA GeForce RTX 4070 di MSI sono basate sull'architettura Ada Lovelace del Team Verde e supportano il DLSS3 e il Ray-Tracing, promettendo un framerate superiore a 100 fps in risoluzione WQHD. Le tre proposte del produttore taiwanese, però, si differenziano molto l'una rispetto all'altra, nonché rispetto alla variante Founders Edition della GPU (Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra Recensione della Founders Edition della RTX 4070 di NVIDIA).



La RTX 4070 Gaming Trio di MSI, per esempio, presenta il design evoluto TORX Fan 5.0 delle ventole, con coppie di ventole da tre pale legate da un collegamento esterno, formando un bordo che focalizza il flusso d'aria nel nuovo sistema di raffreddamento Tri FROZR 3. La scheda, inoltre, presenta una piastra di base in rame nichelato e fino a 6 tubi centrali di dissipazione, ideali per un'elevata dispersione di calore.

Abbiamo poi le due RTX 4070 della serie Ventus di MSI, ovvero la GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G OC e la GeForce RTX 4070 Ventus 2X, che incarnano una filosofia di design spartana e senza fronzoli, che si unisce però ad un robusto sistema di raffreddamento a due o tre ventole della serie TORX 4.0, che le rendono adatte a qualsiasi build da gaming.



Le RTX 4070 di MSI saranno disponibili nei prossimi giorni presso i rivenditori specializzati. I prezzi consigliati da produttore sono pari a 759 Euro per la RTX 4070 Gaming Trio 12G, a 699 Euro per la RTX 4070 Ventus 3X 12G OC, e a 699 Euro per la RTX 4070 Ventus 2X.