MSI svela i nuovi PC desktop da gaming MAG Infinite S3: specifiche e disponibilità

MSI presenta la nuova serie di PC desktop da gaming MAG Infinite S3, lineup dotata di varie soluzioni lato CPU all’interno dell’ultima gamma di processori Intel Core di undicesima generazione e GPU della gamma NVIDIA GeForce RTX serie 30. Ecco tutti i dettagli tecnici e informazioni sulla disponibilità in Italia.

La lineup MAG Infinite S3 è caratterizzata da configurazioni Intel Core di 11° generazione che, secondo i dati ufficiali, sono in grado di fornire un boost di prestazioni del 19% rispetto alla generazione precedente, e dalle potenti schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 30 con disponibilità fino al modello RTX 3070. Lato funzionalità, invece, il nuovo desktop supporta due slot RAM DDR4 per un massimo di 64 GB di memoria, oltre a uno slot M.2 SSD e due slot HDD da 2.5". Inoltre, all’interno del PC figurerà un PSU modulare da 500W 80 Plus Bronze.

Per quanto concerne la connettività MAG Infinite S3 è dotato dell'ultimo standard 802.11ax per supportare Wi-Fi 6E con velocità fino a 6 volte più elevate rispetto alla quinta generazione, grazie all’utilizzo di bande da 2,4GHz e 5GHz estese però a 6GHz, garantendo quindi maggiore stabilità nel segnale. Lato I/O troviamo anteriormente una porta USB-C 3.2 e una USB-A 3.2, assieme a due porte per input e output microfono; posteriormente, invece, 4 porte USB-A 2.0, 2 porte USB-A 3.2, una porta VGA, una HDMI, una Display Port e una RJ45 per LAN Gigabit, accompagnati da 3 jack audio.

Il design di MAG Infinite S3 mantiene l’eleganza e aggressività caratteristici dei PC desktop di casa MSI, con illuminazione LED RGB personalizzabile tramite Mystic Light e MSI Center e griglia di ventilazione frontale per ottimizzare il raffreddamento.

La nuova serie MAG Infinite S3 sarà disponibile all'acquisto in Italia dall'autunno 2021. I prezzi varieranno a seconda delle configurazioni in arrivo.

