MSI svela i suoi SSD NVMe super veloci al CES 2021: 7000 MB/s

MSI ha deciso di puntare ufficialmente al mercato degli SSD. Infatti, l'azienda taiwanese ha svelato la sua volontà di introdurre dei prodotti di questo tipo nel prossimo futuro. Tra l'altro, i primi dati ufficiali rilasciati dalla multinazionale sembrano delineare un prodotto piuttosto interessante.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Guru3D, la società taiwanese ha mostrato, nel corso del suo evento tenutosi nel contesto dell'edizione digitale 2021 del CES (Consumer Electronics Show), una breve anteprima relativa all'arrivo di alcuni SSD NVMe super veloci. Per il momento non abbiamo a disposizione particolari informazioni in merito a date di lancio e prezzi, ma si tratta sicuramente di un annuncio interessante.

Infatti, questi SSD, che saranno disponibili in tagli fino a 4TB, riescono ad arrivare a una velocità di lettura di 7000 MB/s, nonché a una velocità di scrittura di 6900 MB/s. Insomma, MSI è pronta a dare del filo da torcere ai concorrenti per quel che concerne il mondo degli SSD.

In ogni caso, vi ricordiamo che in questi giorni sono arrivati molti annunci da MSI. Nel corso dello stesso evento sono state infatti svelate le GPU GeForce RTX 30 Sea Hawk. Non sono inoltre mancati i nuovi laptop da gaming e una lineup composta da parecchi prodotti.