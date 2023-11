MSI, tanti notebook da gaming in sconto per la Black Week 2023 di Amazon

In occasione della Black Week 2023, Amazon propone una serie di laptop da gaming a prezzi ridotti. Le promozioni saranno disponibili fino a Lunedì 27 Novembre 2023, vale a dire il giorno in cui ricorre il Cyber Monday da sempre dedicato ai prodotti d’elettronica.

Il Vector GP68HX, un laptop dotato di display da 16 pollici FHD+ con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 e CPU Alder Lake i9-12900HX, è disponibile al prezzo di 2199 Euro, in calo di 700 Euro rispetto al prezzo di listino. Per coloro che desiderano invece un notebook più compatto, con display da 15,6 pollici FHD, viene proposto il Katana 15 B12VGX al prezzo di 1499 Euro piuttosto che 1949 Euro. In sconto però troviamo anche vari modelli della serie Thin GF63, che saranno acquistabili con prezzi tra i 599 Euro ed i 1049 Euro.

Tra i prodotti in offerta troviamo anche lo Stealth 16 Mercedes-AMG, il laptop realizzato in collaborazione con la casa tedesca che è disponibile ad un prezzo a partire da 2499 Euro.

Per coloro che sono alla ricerca di un notebook destinato al lavoro, sono disponibili a prezzi ridotti i laptop basati sulla piattaforma Intel Evo e processore Raptor Lake i7-1360P, ovvero il Summit E14FlipEvo A13MT ed il Prestige 13Evo A13M Pure White che possono essere acquistati a 1499 e 1199 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.