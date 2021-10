MSI Tech Week su Amazon: laptop MSI al prezzo più basso di sempre, anche con RTX 3060

Assieme al calo di prezzo su iPhone 13 Mini, Amazon in queste giornate di ottobre propone anche la MSI Tech Week con una vasta gamma di sconti su computer portatili MSI da gaming, per utenti business e anche per la produttività. Ecco tutti i modelli inclusi nella promozione.

Sconti Amazon su computer portatili MSI

MSI Modern 14 B11MO-266XIT, Notebook 14" FHD, Intel Core I3-1115G4, Intel UHD 8GB RAM DDR4, 256GB SSD M.2 PCIe, WiFi 6, Peso 1.3Kg, Spessore: 1.69mm, Materiale: Alluminio No-OS [Layout e Garanzia ITA]: 499 Euro

MSI Modern 15 A11M-217XIT - Notebook 15.6" FHD, Intel Core I5-1135G7, Intel Iris Xe, RAM DDR4 8GB, SSD M.2 PCIe 512GB, No-OS [Layout Italiano]: 649 Euro

MSI Modern 14 B11MOL-431XIT, Notebook 14" FHD IPS-Level, Intel I5-1135G7, Intel Iris Xe, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 8GB RAM DDR4, WiFi 6, No-OS [Layout & Garanzia ITA]: 649 Euro

MSI GF63 Thin 10SC-254IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 60Hz, Intel I5-10500H, Nvidia GTX 1650Max-Q 4GB GDDR6, 512GB SSD M.2 PCIe, 8GB RAM, WiFi 6, Windows 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 749 Euro

MSI GF63 Thin 10SC-054IT, Notebook Gaming FHD 15,6", 144Hz, Intel I7-10750H, Nvidia GTX 1650 Max-Q 4GB GDDR6, 16GB RAM DDR4, 512GB SS M.2 PCIe NVMe, WiFi 6 AX Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 979 Euro

MSI Prestige 14 Evo A11M-014IT, Notebook 14" FHD, Intel Core I7-1185G7, Intel Iris Xe, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 4.0, FingerPrint Reader, Win 10 Home [Garanzia e Layout ITA]: 1.099 Euro

MSI GF65 Thin 10UE-262IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Nvidia RTX 3060 Laptop, Intel Core I5-10500H, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, WiFi 6, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.199 Euro

MSI GF65 Thin 10UE-271IT, Notebook Gaming 15,6" FHD 144Hz, Intel I7-10750H, Nvidia RTX 3060 6GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 3.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 1.499 Euro

MSI Summit E13 Flip Evo A11MT-008IT, Convertibile 2 in 1, Intel I7-1185G7 + Intel Iris Xe, 32GB LPDDR4, 1TB SSD PCIe 4.0, WiFi 6E, Win 10 Pro [Layout e Garanzia ITA]: 1.599 Euro

MSI Stealth 15M A11UEK-027IT, Notebook Gaming, Nvidia RTX 3060 Max-Q 6GB GDDR6, FHD 144Hz IPS-Level, Intel I7-11375H, RAM 16GB DDR4, 1TB SSD M.2 PCIe, Win 10 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.699 Euro

Tutti questi computer portatili MSI saranno disponibili in offerta fino alle 23:59 di domenica 10 ottobre 2021 e la maggior parte di essi risulta proposta al prezzo più basso di sempre. A occuparsi di spedizione e vendita è sempre Amazon, la quale propone anche la consegna senza costi aggiuntivi per utenti Prime, pure in un singolo giorno.

Il colosso dell’e-commerce in queste ore propone anche la Stay Connected Week con sconti su microSD e SSD Samsung.