MSI si tinge di bianco: presentati i nuovi prodotti da gaming white

MSI annuncia oggi la nuova gamma di prodotti da gaming white che, come suggerisce il nome, è caratterizzata da colorazioni bianche. La compagnia ha spiegato che oltre ad essere rinnovati a livello di design, sono anche meccanicamente compatibili tra loro e sono più abbinabili esteticamente.

Partendo dal case MPG GUNGNIR 100R WHITE, ora è disponibile in vesta bianca ed è dotato dell'iconico pannello in vetro frontale ed un finestrino laterale in vetro temperato che offrono una vista dell'illuminazione interna in grado di mettere in risalto la qualità dei componenti nel resto del sistema. Sulla porta IO è presente un ingresso USB 3.2 Gen 2x2 Type-C da 20Gbps per la trasmissione dei dati ad alta velocità ed un pulsante di commutazione LED che consente di controllare rapidamente gli effetti di luce.

Disponibile anche il MAG Coreliquid 240R V2 White, dotato di una straordinaria illuminazione ARGB e di una testa di blocco girevole. Qui troviamo anche un motore trifase al centro della pompa che genera vibrazioni minime mentre il design della pompa del radiatore riduce il rumore ed aumenta la durata della pompa, ma fornisce anche un supporto immediato per LGA 1700.

MSI lancia anche l'alimentatore da gaming MPG A750GF White che offre le stesse prestazioni della controparte black e si differenzia solo per la scocca bianca.

Infine, troviamo l'MPG Z690 Force WiFi, dotato di 2 slot PCIe 5.0 x16 e 5 slot m.2 integrati di cui 4 M.2 Gen4 x4, ed ha 18 fasi VRM dirette con 75A SPS.