MSI Titan sta tornando, non ce n'è per nessuno: 18 pollici di potenza in 4K

Dopo aver annunciato il supporto a 256GB di RAM sulle mobo MSI, la casa del dragone torna al centro della scena tech per un teaser di tutto rispetto riguardante il suo ormai tradizionale desktop replacement di inizio anno.

Sì, avete capito bene: come ogni anno, anche per il 2024 si inizia a parlare di Titan, a poco meno di 12 mesi dalla nostra recensione del MSI Titan GT77 HX, monolite con il meglio dell'hardware laptop sulla piazza, dai processori Intel Raptor Lake alla NVIDIA GeForce RTX 4090.

Per il 2024, tuttavia, non mancheranno le sorprese. Nonostante l'annuncio di Meteor Lake, infatti, sembra che MSI sia intenzionata a proporre il suo nuovo desktop replacement con CPU di quattordicesima generazione e più precisamente con l'i9-14900HX in tandem con una RTX 4090 Laptop. La scelta dovrebbe essere da attribuire alla volontà di rinunciare a qualunque tipo di compromesso in termini di prestazioni, oltre al lancio dilazionato del primo Intel 9 ULTRA, che non era presente nella lineup iniziale.

Oltre all'hardware di punta, si parla di un design rinnovato e di un maestoso pannello Mini LED da 18 pollici con risoluzione 4K (per l'esattezza 3840x2400) e refresh rate fino a 120 Hz con copertura completa dello spazio DCI-P3. Protagonista assoluto, dunque, sarà l'esperienza visiva, dal momento che si tratta del primo 4K/120 da 18 pollici sul mercato.

L'appuntamento con il Titan 18 HX sarà al CES 2024, dove sarà presentato in tutta la sua potenza. Potete fare riferimento all'annuncio ufficiale per tutti i dettagli del caso.