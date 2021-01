MSI, ufficiale al CES la serie di monitor PRO MP271: dalla produttività ai videogiochi

Per concludere in bellezza anche quest'ultima giornata del CES 2021 (Consumer Electronics Show), MSI ha ufficializzato dei monitor pensati principalmente per la produttività, sia da casa che da ufficio, senza però dimenticarsi dello svago fornito dai videogiochi. Più precisamente, ci riferiamo alla gamma PRO MP271.

In particolare, attraverso un comunicato stampa, la multinazionale taiwanese ha svelato i monitor PRO MP271QP, PRO MP271P e PRO MP271. Tra le peculiarità di questi prodotti, troviamo il supporto alla tecnologia MSI Anti-Flicker, che elimina i problemi di flickering e riduce la fatica degli occhi. In tal senso, non manca anche la nota certificazione TUV Rheinland, che dimostra il lavoro svolto da MSI sotto questo punto di vista. L'obiettivo è dunque quello di ridurre l'affaticamento degli occhi sia durante il lavoro che nel contesto delle lunghe sessioni di gioco. Tra l'altro, i prodotti appartenenti a questa serie possono essere montati con il braccio per monitor MSI MT81 compatibile VESA e non manca la possibilità di montare il mini PC MSI Cubi sul retro di PRO MP271 che supporta il Standard di interfaccia VESA. In parole povere, i modelli di monitor lanciati da MSI puntano al "tuttofare".

Per quel che concerne gli studenti, la multinazionale taiwanese mette il focus principalmente su PRO MP271QP e PRO MP271P. Infatti, questi due modelli dispongono di un monitor che può essere "ruotato" di 90 gradi e posizionato in verticale. Tra stand ampiamente aggiustabile, app MSI Display Kit e due speaker da 2W, è chiaro che questi monitor strizzino l'occhio a chi passsa molte ore davanti al PC per studiare e non solo.

Per il resto, MSI ha fatto sapere che MSI PRO MP271 e PRO MP271P sono stati certificati dalla U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e premiati con l'ENERGY STAR Most Efficient 2021. Insomma, c'è anche una certa attenzione all'ambiente.

Vi ricordiamo che MSI ha effettuato anche parecchi altri annunci durante il CES 2021. Tra questi, troviamo la serie di GPU GeForce RTX 30 Sea Hawk e alcuni SSD NVMe super veloci.