MSI: ufficiali le Nvidia GeForce RTX 3060 e 3060 Ti AERO Mini-ITX

Avevamo già parlato dell'imminente arrivo delle prime GPU Nvidia Ampere Mini-ITX ma oltre al nome non era ancora emerso alcun dettaglio circa la scheda tecnica e quindi le performance di queste varianti per sistemi compatti. La prima a svelare la nuova linea è proprio MSI, che a sorpresa annuncia anche la variante Ti.

Si tratta di schede video doppio slot dalla lunghezza di appena 172 mm, perfette per sistemi Small Form Factor di nuova generazione, che in questo senso rappresentano lo step successivo dal lancio della 2060 AERO ITX.

Le GPU mini-ITX della Serie 30 di Nvidia, stando al sito internazionale di MSI, sono quattro e sono basate sugli SKU della RTX 3060 e della RTX 3060 Ti.

Esteticamente le schede appaiono identiche, con design a singola ventola e backplate metallico nero, ma non potrebbero essere più diverse. La prima grande differenza sta nel numero degli heatpipe del blocco di dissipazione, due nella 3060 e quattro nella 3060 Ti.

Passando alla scheda tecnica, la MSI RTX 3060 AERO ITX verrà commercializzata in una versione standard e nella canonica variante OC, con un lieve overclock di fabbrica. La GPU per entrambe le versioni è la GA106-300 con 3584 core e 12 GB di RAM GDDR6 a 15 Gbps di banda. Il clock di base è di 1320 MHz. In fase di boost invece arriverà a 1777 MHz per la versione normale e 1792 MHz per la variante OC.

Anche la MSI RTX 3060 Ti AERO ITX avrà una variante OC. La GPU sotto la scocca è la GA104-200, con 4864 core e 8 GB di RAM GDDR6 con 14 Gbps di banda. Il clock in questo caso sale a 1210 MHz di base e 1665 MHz in modalità boost. La versione OC invece arriva a 1695 MHz in fase di boost, per un guadagno dell'1,8%.

Su entrambe le schede si avranno a disposizione tre uscite DisplayPort e una uscita HDMI 2.1 con pieno supporto alla risoluzione 4K a 120 Hz.

Ancora non è chiaro quando arriveranno sul nostro mercato, poiché sul portale localizzato in italiano non sono ancora consultabili, ma stando alle dichiarazioni di Nvidia durante il CES 2021, le nuove GPU dovrebbero essere acquistabili dai primi di febbraio.