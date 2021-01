MSI ufficializza in Italia le nuove schede madri Intel serie 500: ecco i prezzi retail

Dopo l’annuncio giunto in occasione del CES 2021, MSI ha ufficialmente lanciato anche in Italia la nuova gamma di schede madri Z590 pensate per i nuovi processori Intel Core di undicesima generazione Rocket Lake, basate sui chipset serie 500 con socket LGA 1200 e disponibili in modelli sia entry-level che top di gamma per build d’alto livello.

Innanzitutto, è doveroso precisare che tutte queste schede madri supporteranno nativamente lo standard PCI-E 4.0, almeno una soluzione LAN da 2.5G per la migliore connessione di rete possibile e WiFi 6E sui modelli dotati di modulo WiFi.

Detto ciò, iniziamo osservando la gamma MEG pensata per i computer da gaming, in particolare il modello MSI MEG Z590 ACE condiviso dall’azienda nel suo comunicato ufficiale: questa scheda madre è infatti ricca di caratteristiche premium come un PWM digitale a 16 + 2 + 1 fasi, una copertura in alluminio e una piastra posteriore in alluminio pesante per un raffreddamento migliorato, quattro slot M.2 coperti con M.2 Shield Frozr e 2.5G LAN.

Ancora, supporta memoria RAM DDR4 fino a 5600 MHz, display 8K, Audio Boost 5 HD per un’esperienza uditiva al massimo ed è dotata di un pulsante smart unico per controllare diverse funzioni del sistema. Il prezzo di questo modello specifico è di 519 Euro, superato solamente dalla variante MEG Z590 GODLIKE da 1049 Euro di cui, però, al momento non sono note molte informazioni.

I modelli MPG e MAG sono poi quelli più bilanciati nel rapporto qualità/prezzo, dove non mancano comunque VRM progettati ad hoc e M.2 Shield Frozr per proteggere le memorie installate direttamente sulla scheda madre e garantire le migliori prestazioni possibili a un prezzo competitivo.

La lista completa è la seguente: MPG Z590 GAMING CARBON WIFI (369 Euro), MPG Z590 GAMING FORCE (339 Euro), MPG Z590 GAMING EDGE WIFI (349 Euro), MPG Z590 GAMING PLUS (299 Euro), MPG Z590M GAMING EDGE WIFI (269 Euro), MAG Z590 TOMAHAWK WIFI (279 Euro) e dulcis in fundo MAG Z590 TORPEDO (249 Euro). Come detto precedentemente, tutti i modelli con scritto “WIFI” arrivano dotati dello standard WiFi 6E.

Gli ultimi due modelli sono invece quelli più economici, ovvero MSI Z590-A PRO e Z590 PRO WiFi, progettate con 12 Duet Rail Power System con DrMOS e un design esteso del dissipatore di calore per garantire temperature basse e performance comunque ottime. Il prezzo è rispettivamente pari a 239 Euro e 209 Euro.

Per quanto concerne la data di disponibilità sul mercato, l’azienda taiwanese non ha reso nota una giornata precisa ma le prime schede madri ad apparire nei negozi online e retail saranno i modelli top i gamma della serie MEG.

Anche ASUS ha ufficializzato la sua serie di schede madri Z590 per processori Intel Rocket Lake.