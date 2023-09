MSI, una valanga di monitor QD-OLED da gaming in arrivo

Se ad agosto 2023, alla Gamescom di Colonia, Asus ha svelato il suo primo 32" QD-OLED da gaming, sembra essere arrivato anche il turno di MSI di lanciare una ricca lineup di device con questa tecnologia.

In queste ore, infatti, in rete è apparsa una presunta lineup del dragone in cui sono presenti ben sei monitor da gaming alimentati da pannelli Quantum Dot OLED, pressoché di tutte le forme e dimensioni.

Questi i modelli presenti nella schermata:

MPG 491CQP QD-OLED, DQHD/144

MAG 341CQP QD-OLED, UWQHD/175

MPG 321UPX QD-OLED, UHD/240

MAG 321UPX QD-OLED, UHD/240

MPG 271QPX QD-OLED, QHD/360

MAG 271QPX QD-OLED, QHD/360

Stando alla roadmap, il primo ad approdare sul mercato dovrebbe essere il MAG 341CQP, un display Ultrawide con risoluzione QHD e refresh rate che punta ai 175 Hz, oltre a una curvatura 1800R. Dovrebbe trattarsi di una variante "entry level" di questo formato, con un prezzo inferiore ai 1000 dollari del MEG 342C.

Altrettanto interessante il 49 pollici MPG 491CQP, segnato con risoluzione Dual QHD, dunque dovrebbe trattarsi di un monitor Super Ultrawide di ultima generazione con refresh rate fino a 144 Hz e presumibilmente anche in questo caso con una generosa curvatura.

Per il resto, dovrebbe trattarsi di un corposo aggiornamento della lineup di schermi flat, con opzioni da 27 e 32 pollici, rispettivamente a 1440p/360Hz e 2160p/240Hz.