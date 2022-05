MSI, vicinissimi i laptop con Intel Alder Lake HX: torna il TITAN!

A distanza di una manciata di giorni dal lancio di Intel Alder Lake HX, alcuni produttori hanno avuto modo di svelare in anteprima i loro notebook dedicati a questa interessante piattaforma, ma ancora mancava all'appello il dragone di Taipei.

Fortunatamente, l'attesa sembra ormai prossima al termine. Infatti, nell'ultimo teaser che annuncia il prossimo evento MSIology, con appuntamento fissato per il 6 giugno 2022 alle 18, ora italiana, è possibile scoprire qualche dettaglio in più.

Tanto per cominciare, è praticamente certo che nel corso dell'evento saranno presentate le soluzioni ad altissime prestazioni in mobilità e desktop replacement con processori Intel Alder Lake HX, vale a dire l'ultima sottofamiglia di processori Intel di dodicesima generazione, caratterizzati da una struttura desktop adattata su socket BGA.

Ma non è finita qui. Infatti, MSI ha voluto spingersi ancora oltre con i suggerimenti, mostrando in video la parola TITAN. Pertanto, probabilmente, fra ormai appena dieci giorni dovremmo avere modo di scoprire le fattezze del prossimo notebook della Serie MSI TITAN dotato di processori HX, il meglio sulla piazza per quel che riguarda l'hardware.

Nel frattempo, ricordiamo che al Computex 2022 una scatenatissima MSI ha svelato un monitor QD-OLED, il suo primo modello dotato di questa tecnologia, specificatamente pensato per il gaming e con risoluzione 1440p.