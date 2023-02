MTT S80, la GPU cinese provata sul campo: ma ci gira Crysis?

Son passati diversi mesi dal lancio ufficiale della GPU cinese MTT S80, un progetto interessante, basato su nodo a 12 nanometri che promette se non altro una diversificazione nell'offerta consumer nella fascia entry level del mercato dell'hardware.

L'azienda, che per esteso significa Moore Threads, torna a far parlare di sé proprio con la sua S80, un modello che finalmente è apparso in rete nelle prime prove sul campo. A svelare le sue performance reali è stato Löschzwerg, un appassionato che ha avuto modo di provare questa curiosa scheda sia nei benchmark sintetici che su un titolo che i videogiocatori di vecchia data hanno particolarmente a cuore... Crysis!

Immancabile su ogni nuova scheda che si rispetti, il gioco di sembra girare ma solo in modalità D3D9, dal momento che non c'è il supporto DirectX 11 o 12.

La S80 è dotata di 16 GB di memoria GDDR6 e vanta 4.096 shader e un clock massimo di 1.8 GHz. Quanto alle prestazioni, non dovrebbe allontanarsi molto da una GTX 1070.

Per comparativa, purtroppo, l'utente ha avuto modo di utilizzare solo i dati della sua ARC A770 di Intel come riferimento e la differenza tra le due schede su 3DMark si attestano intorno al -60% in favore della prestante GPU del team blu. Insomma, siamo ancora lontani dal poter parlare di un quarto competitor, e il supporto driver fatica a migliorarne la resa in termini di efficienza energetica, per un prodotto che in idle consuma circa 110W.