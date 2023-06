Ecco la mucca più costosa del mondo, il suo prezzo è astronomico

Tra le diverse razze di bovini presenti nel mondo, c'è una che ha recentemente raggiunto un valore straordinario, tanto da essere considerata la mucca più costosa del mondo. Stiamo parlando della razza Nellore, originaria dell'India, ma che ha trovato una nuova patria in Brasile.

Le razze pura hanno un valore inestimabile, soprattutto quando si tratta di animali che si distinguono per la qualità della produzione e la capacità di sopravvivere in ambienti avversi. Questa mucca, di nome Viatina-19 FIV Mara Emovis, è stata venduta all'asta ad Arandu, in Brasile, per la cifra record di 1,44 milioni di dollari.

Proprietà della White House Farming, Viatina-19 FIV Mara Emovis ha solo quattro anni e mezzo, ma ha già stabilito un record quando, all'età di un anno e mezzo, metà della sua proprietà è stata venduta per circa 800.000 dollari. Questo incredibile prezzo sottolinea l'importanza genetica e il valore della razza Nellore nel mercato brasiliano e internazionale, dove c'è una crescente domanda di animali di alta qualità con eccellenti caratteristiche genetiche.

Questi bovini, di colore bianco, snelli, sani e robusti, sono in grado di sopravvivere in condizioni climatiche avverse, resistendo al caldo, all'umidità e alla siccità. La loro pelle spessa li protegge dai parassiti ematofagi e la loro buona capacità digestiva li rende adatti a diete non particolarmente specializzate.

Nel frattempo negli USA sono state create super mucche in grado di fare più latte.