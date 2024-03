Le mucche possono formare delle solide amicizie e soffrire nel caso di una perdita

Le mucche da pascolo sono da decenni oggetto di ricerca da parte di molti zoologi del mondo, non solo perché sono fra le principali cause dell'inquinamento e del surriscaldamento climatico, ma anche perché spesso vittima di soprusi, sfruttamento e violenze da parte della nostra specie.

Per renderci conto di quanto questi animali siano intelligenti, più di un decennio fa un gruppo di scienziati decise di approfondire i loro comportamenti sociali, in modo tale da indurre l'opinione pubblica a richiedere agli allevatori di migliorare le condizioni di allevamento.

Seguendo alcune mandrie per giorni interi, gli scienziati si resero infatti conto che i gruppi sociali tra le mucche possiedono un preciso ordine gerarchico, formato da vari piccoli sottogruppi in cui i vari esemplari vanno a formare delle amicizie.

I vari sottogruppi a loro volta possono condividere alcuni membri, ma la nota più importante che sottolinearono gli autori di questo studio, tra cui Krista McLennan, che all'epoca era solo una neo dottorata dell'Università di Northampton, era che ogni mucca aveva "un'amico del cuore", con cui cercava di passare la maggior parte del tempo e con cui si alleava nei momenti di crisi.

All'interno delle mandrie esistono anche degli esemplari meno altruistici e meno in grado di fornire un supporto emotivo, ma anche queste mucche creano dei legami molto forti, come i "leader" che cercheranno di risolvere i problemi del gruppo ogni qual volta la mandria affronti un pericolo. Perché è però importante tenere in considerazione queste informazioni, quando si allevano questi animali?

A dircelo è la stessa McLennan, che da anni lotta per migliorare le condizioni di vita delle mucche. "Se riuscissimo a incoraggiare gli allevatori a tenere d'occhio quelle mucche a cui piace tenere i loro amici con sé, ciò potrebbe portare alcuni benefici reali, come migliorare la produzione di latte e ridurre lo stress per gli animali, il che è molto importante per il loro benessere" sottolineò all'epoca la McLennan, riferendosi ai miglioramenti tangibili che era possibile vedere gestendo le mucche in maniera più umana e meno industriale.

Il fatto che le mucche sono in grado di crearsi delle amicizie ha infatti delle serie conseguenze. In primo luogo, le mucche dimostrano di essere capaci di creare dei legami sociali molto solidi, non basati esclusivamente dalla parentela. Questo li rende molto più vicini ai primati e agli altri animali considerati capaci di provare empatia dalla massa, come gli elefanti, i delfini e i cani. Inoltre, il fatto che gli scienziati hanno dimostrato che le mucche soffrono quando vengono divise dalle loro amicizie comporta che la qualità della loro vita peggiora enormemente, all'interno della maggioranza degli allevamenti intensivi, dove vivono costantemente nel terrore di rimanere isolati.

Ridurre i livelli di stress di questi animali si dimostra quindi uno degli obiettivi principali richiesti ai produttori di carne e di latte, poiché lo stress vissuto dalle mucche porta tra l'altro ad un peggioramento della qualità del loro prodotto finale.

Le mucche sono anche tra gli animali domestici che hanno dimostrato di soffrire nel caso in cui perdono un amico o un parente. A seguito di una morte improvvisa, possono infatti entrare in uno stato simile alla tristezza umana e non mangiare a sazietà come negli altri giorni.

