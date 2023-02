Le mucche della regina Elisabetta dormivano su letti ad acqua: non è uno scherzo

L’interesse della Regina Elisabetta II per la tecnologia potrebbe non essere nota a tutti, ma quella per gli animali sì: la fattoria di Windsor Great Park è sempre stata ricca di cani, cavalli e anche mucche. Queste ultime venivano trattate in maniera molto regale, però: sapete che le mucche della Regina dormivano su letti ad acqua?

Questo piccolo segreto è diventato noto anni addietro, in occasione del 65° anniversario dell'incoronazione di Sua Maestà. Per celebrarlo, BBC visitò la fattoria reale diretta da Mark Osman, il quale ha svelato alla stampa come le 165 vacche da latte della Regina non abbiano soltanto vasti pascoli verdi nei quali vagare, ma anche spazzole automatiche su cui strofinarsi, robot per mungerle e letti ad acqua per dormire.

C’è un motivo ben preciso per cui la Regina Elisabetta II e il Principe Filippo decisero molti anni fa di acquistarlo: “Mentre la mucca si sdraia, l'acqua viene spinta sotto i punti di pressione dove giace la mucca, e la mucca finisce per galleggiare”, spiega Osman, e ciò sembra garantire loro un benessere notevole, riducendo ulteriormente lo stress e facendole vivere meglio.

Volete un’altra curiosità sul “bestiame reale”? Ebbene, sappiate che alcune delle mucche nella tenuta di campagna della regina possono far risalire la loro linea di sangue al regno della regina Vittoria, che ricevette mucche in dono nel 1871.

In chiusura rispondiamo a un’altra domanda particolare: le mucche possono prevedere i temporali?