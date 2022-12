Le mucche riescono davvero a prevedere i temporali?

Non è raro sentire in giro di come le mucche abbiano una certa abilità nel prevedere la pioggia: secondo le voci, infatti, se le creature sono sdraiate, è in arrivo un temporale... o almeno è questo quello che si dice. Ma è la verità? Queste creature sono davvero capaci di prevedere un evento meteorologico?

La teoria che spiega questo loro comportamento afferma che le mucche possono percepire l'aumento dell'umidità dell'aria e si abbasseranno per preservare un pezzo di erba asciutta. Un'altra, invece, ci spiega che attuano l'azione per alleggerire lo stomaco, che si suppone sia sensibile ai cambiamenti della pressione atmosferica causati dalle piogge.

C'è anche una spiegazione ancor più complicata: è probabile che le zampe delle mucche abbiano delle strutture microporose al loro interno capaci di assorbire rapidamente l'umidità. Man mano che questa si accumula a causa di un acquazzone in arrivo, le zampe assorbiranno sempre più umidità dall'aria, ammorbidendosi fino a quando non potranno più sostenere il peso dell'animale, che dovrà mettersi a terra.

Arrivati a questo punto vi chiederete: ma cosa dice la scienza a proposito? Si tratta di una spiegazione non probabile. Questo perché le mucche (che presto indosseranno visori per la realtà virtuale) si sdraiano per molte ragioni e non ci sono prove scientifiche che la pioggia sia una di queste. "Le mucche sdraiate in un campo significano che stanno ruminando, piuttosto che prepararsi per le gocce di pioggia", spiega il Farmer's Almanac.

Insomma, se vedete i ruminanti per terra non per forza sta per arrivare un temporale... ma voi preparate l'ombrello (non si sa mai).