Microsoft Surface Laptop Studio: ecco il più potente Surface in circolazione

Nel corso dell'evento settembrino di Microsoft abbiamo avuto modo di scoprire la nuova lineup di prodotti Surface. Dopo aver assistito all'annuncio del nuovo Surface Pro 8 e al reveal del Microsoft Surface Duo 2, dulcis in fundo passiamo al Surface più potente di sempre.

Tante le novità, per un imperioso stacco rispetto alla scorsa generazione di Surface Book. Un'eredità ingombrante, ma il nuovo Studio lascia decisamente il segno per via di un form factor completamente rivoluzionato, a partire dal display. Si tratta di un pannello da 14,4 pollici PixelSense con Refresh Rate fino a 120Hz e Dolby Vision, ma la vera particolarità risiede nell'implementazione dell'ormai iconica cerniera dei tablet Surface all'interno del notebook di punta.

Un prodotto che a questo punto, oltre a strizzare l'occhio a chi cerca un portatile che garantisca un certo grado di performance, andrà a invadere anche la categoria dei convertibili. Il guscio posteriore del display non è più un pezzo unico ma un vero e proprio piedistallo e all'occasione consente anche il suo totale ripiegamento per rendere il Laptop Studio un vero e proprio tablet.

Un tablet che, come tale, adotta un display touchscreen e che, come ogni Surface che si rispetti, consente l'utilizzo della nuova Surface Slim Pen 2. Un tablet con processori Intel Core Tiger Lake di undicesima generazione. Un tablet con comparto grafico alimentato dalla NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, per un prodotto totalmente al di fuori di qualunque categoria.

A corredo troviamo poi due porte USB 4 con Thunderbolt 4, con supporto a output video in 4K verso display multipli e GPU esterne.

Il nuovo Microsoft Surface Laptop Studio sarà disponibile a partire dal 5 ottobre, data di rilascio di Windows 11.