MUJA è un controller touchpad che vuole reinventare il gaming su smartphone

Il mondo del gaming su smartphone è in rapida crescita e il fatto che produttori come Asus, Razer e Nubia stiano cercando di sfruttare questo business ne è la prova lampante. Tuttavia, il mondo delle periferiche di supporto non è ancora molto popolato e i controller presenti sul mercato non possono essere utilizzati con tutti i giochi.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser e come si può leggere nella pagina ufficiale Indiegogo, il prodotto è realizzato dalla società cinese HandScape Inc e funziona sia su smartphone con sistema operativo Android che su quelli montanti iOS. I creatori lo definiscono come "il controller più avanzato al mondo per smartphone", un'affermazione forse un po' esagerata, ma sicuramente MUJA è un prodotto alquanto atipico.

Il touchpad si può rippore al retro dello smartphone e funziona tramite la tecnologia Bluetooth 4.2. HandScape Inc afferma anche che il dispositivo dispone di un'autonomia di 36 ore di gioco, anche se ovviamente andrà testata con mano. Sul retro sono presenti anche quattro tasti personalizzabili.

Al momento in cui scriviamo, la campagna Indiegogo non è ancora aperta, ma è possibile pre-registrarsi per ottenere uno sconto del 50% (non si sa però quale sia il prezzo).

Qui sopra potete anche vedere un video che mostra il funzionamento di MUJA.