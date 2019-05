Multa da 300mila euro per Mevostore: tempi d'attesa infiniti

L'AGCM ha nuovamente multato un e-store italiano specializzato in prodotti hi-tech. Mevostore prometteva consegne entro 14 giorni, ma in realtà faceva solo da tramite tra acquirente e terze parti, e così i tempi d'attesa potevano essere di diversi mesi. Ai clienti email vaghe e contraddittorie. Sanzione da 300mila euro.

Così l'AGCM argomenta la sua decisione, parlando delle numerose segnalazioni ricevute dagli stessi clienti dell'e-commerce:

"(...) Pur ricevendo continui solleciti da parte dei consumatori volti alla spedizione e consegna dei beni acquistati, non ha adempiuto alle proprie obbligazioni anche a distanza di mesi dalla ricezione dell’ordine, adottando tecniche dilatorie consistenti nel fornire ai propri clienti risposte, in particolare tramite e-mail, del tutto generiche, evasive e non soddisfacenti."

Mevostore, che operava attraverso la società cliccatissimo, si sarebbe dunque presentato come un normale e-store, ma all'atto pratico, moltissimi dei prodotti pubblicizzati dal sito non erano realmente in stock, ma venivano ordinati dal produttore o da altri rivenditori. Così i clienti erano costretti ad aspettare anche diversi mesi prima di vedere il prodotto per cui avevano pagato, nonostante Mevostore promettesse consegne entro 14 giorni lavorativi.

Di recente l'AGCM ha comminato multe per un valore complessivo di 1 milione di euro a diversi siti accusati di pratiche commerciali scorrette, tra cui anche Girada.

Girada era già stata multata per ragioni analoghe solamente il mese scorso.