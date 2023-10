Prima multa per spazzatura spaziale della storia: ecco a quanto ammonta

La Federal Communications Commission (FCC) ha recentemente dichiarato di aver emesso la prima multa per “spazzatura spaziale” della storia, imponendo una sanzione monetaria alla Dish, una televisione satellitare statunitense.

La Dish è stata infatti accusata di non aver smaltito correttamente un satellite chiamato Echostar-7, in orbita geostazionaria dal lontano 2002. Quando il satellite è giunto al termine della sua vita operativa, Dish si era impegnata a portarlo 300 chilometri più in alto, in modo da non rappresentare un pericolo per gli altri satelliti.

Tuttavia, a causa della mancanza di carburante, la società ha spostato Echostar-7 a un'altitudine inferiore di 180 chilometri rispetto a quella prevista.

"Con la crescente diffusione delle operazioni satellitari e l'accelerazione dell'economia spaziale, dobbiamo essere certi che gli operatori rispettino i loro impegni", ha dichiarato Loyaan Egal, capo dell'ufficio di applicazione della FCC. Il provvedimento include un'ammissione di responsabilità da parte dell'azienda e un accordo per aderire a un piano di conformità e pagare una sanzione di 150.000 dollari.

Dall’altra parte della palizzata, la Dish ha contestato la decisione, affermando che non ci sono prove che il satellite possa rappresentare un pericolo e che Echostar-7 era stato esentato dalla legge sullo smaltimento dei vecchi satelliti.

In ogni caso, la spazzatura spaziale non è un problema di poco conto. L'Agenzia spaziale europea stima che nell'orbita terrestre si trovino circa un milione di detriti di dimensioni superiori al centimetro, abbastanza grandi da danneggiare i veicoli spaziali e avviare quindi una distruttiva reazione a catena.