Multe salate a TIM, Vodafone e WindTre: superata quota 1,5 milioni di Euro, le ragioni

Nel febbraio 2021 l’AGCOM annunciò le linee guida del 2021 relativamente al blocco dei servizi VAS sulle schede SIM, ovverosia quei servizi a pagamento che si attivano automaticamente. Tuttavia, a quanto pare i maggiori operatori telefonici italiani non sono riusciti a intervenire tempestivamente.

Come ripreso da MondoMobileWeb, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è intervenuta con una sanzione particolarmente salata ai danni di TIM, Vodafone e WindTre che, complessivamente, dovranno pagare oltre 1,5 milioni di Euro. La pubblicazione sul portale dell’AGCOM è avvenuta il 21 aprile 2022, ma i documenti risalgono in realtà al 31 marzo 2022.

Scendendo nel dettaglio, le multe sono giunte in seguito a un’intensa attività di vigilanza durante marzo 2021, mese durante il quale tutti gli operatori telefonici italiani dovevano attivare questo blocco di default per i loro clienti. In tale contesto, l’Autorità ha dunque confermato che TIM, Vodafone e WindTre non hanno effettivamente bloccato parte dei servizi VAS entro le scadenze da essa poste.

Di conseguenza, con la delibera 90/22/CONS Vodafone ha preso nota della sanzione da ben 464mila Euro per mancato blocco preventivo (il cosiddetto barring) dei servizi premium; la delibera 91/22/CONS riguarda invece TIM, che dovrà pagare 754mila Euro all’AGCOM. Infine, con la delibera 92/22/CONS WindTre dovrà pagare 348mila Euro di sanzione.

