Niente multimonitor per i nuovi Macbook Pro M3: la funzione è esclusiva di M3 Pro e M3 Max

I display dei nuovi Macbook Pro M3 sono stati molto migliorati rispetto a quelli dei laptop di scorsa generazione. Sfortunatamente, però, resta un problema: nessuno dei Mac con chip M3 supporta più di uno schermo esterno alla volta. Niente configurazioni multimonitor anche a questo giro, insomma.

A confermarlo, dopo i molteplici rumor degli scorsi giorni, sono le specifiche tecniche ufficiali di Apple, presenti sul sito web del colosso di Cupertino. Nello specifico, i Mac dotati del chip M3 "base" supportano un solo schermo esterno, quest'ultimo con refresh rate fino a 60 Hz e risoluzione fino a 6K. Il discorso non vale solo per il Macbook Pro M3 da 14", ma anche per l'iMac da 24" nel modello con chip M3 base.

Analogamente, possiamo aspettarci che la stessa limitazione valga anche per i Macbook Air M3 e per l'eventuale Macbook Pro M3 da 13", che potrebbero arrivare nel corso del prossimo anno. Più difficile invece che anche il Mac Mini M3 non implementi il supporto per il multi-display, già integrato invece nei Mac Mini con SoC M2.

Parallelamente, vi ricordiamo che la limitazione cade sui chip M3 Pro e M3 Max. Tutti i Mac e Macbook che montano un SoC M3 Pro, infatti, sono compatibili con un massimo di due schermi esterni, mentre quelli dotati di SoC M3 Max arrivano a ben quattro schermi esterni collegati contemporaneamente. In compenso, però, sembra che i benchmark del chip M3 Max di Apple non siano dei migliori, anzi.

Scendendo più nello specifico, le linee guida di Apple spiegano che i Mac con chip M3 Pro "supportano fino a due display con risoluzione fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt, oppure un display fino a 6K a 60 Hz via Thunderbolt e un display 4K a 144 Hz via HDMI". Invece, i Mac con chip M3 Max sono compatibili con "fino a quattro display esterni: fino a tre schermi 6K a 60 Hz via Thunderbolt e uno schermo 4K a 144 Hz via HDMI".