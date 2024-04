Questa potrebbe essere la mummia di Nefertiti, ma non ne siamo sicuri

La storia dell'Antico Egitto è colma di eroi leggendari, importanti architetti e famosi faraoni, ma anche le regine e le sacerdotesse hanno avuto una certa rilevanza nello sviluppo culturale e sociale di quell'antica società.

Uno degli esempi più illustri è Nefertiti, moglie del faraone Akhenaton, che insieme al marito rivoluzionò completamente la religione, il sistema amministrativo, l'economia e gli equilibri sociali del suo paese, circa 3370 anni fa.

Per molto tempo gli archeologi e gli appassionati di storia egizia sono andati alla ricerca della tomba dell'amata regina, immortalata in uno dei busti più famosi e importanti dell'umanità, oggi conservata al Museo Egizio di Berlino. Tuttavia, per quanto le ricerche siano state incessanti, nel corso degli ultimi tre secoli nessun archeologo è riuscito mai a individuare la sua tomba, seppur alcune mummie sono state ritenute appartenenti alla regina.

Quella che è stata studiata più approfonditamente e che viene considerata da alcuni studiosi come "la mummia di Nefertiti" venne individuata nel 1898, all'interno della tomba del faraone Amenofi II, dall'archeologo francese Victor Loret.

Spesso, infatti, i faraoni delle dinastie del Medio Regno, pur di salvaguardare il proprio diritto di accesso all'oltretomba e di tutelare i corpi dei sovrani antecedenti, restauravano spesso le tombe dei faraoni che li avevano preceduti, sfruttando lo spazio che riuscivano a recuperare nel restauro, seppellendo le loro mogli, le loro figlie e le concubine, in particolare quando avvenivano avvenimenti traumatici come morti improvvisi, prese di potere e tradimenti.

La mummia di Nefertiti, per quanto regale, avrebbe subìto questa fine, visto che suo marito non fu particolarmente apprezzato dai suoi contemporanei e le vicende che portarono alla sua morte sono ancora avvolte nel mistero.

Seppur la mummia venne scoperta nel 1898, fu solo nel 2003 che un archeologo ipotizzò per la prima volta che quella specifica mummia appartenesse a Nefertiti. Fino ad allora, infatti, era nota agli esperti come The Younger Lady o come "Una delle due donne di Loret", in riferimento alla scoperta dell'archeologo francese.

All'inizio del millennio, l'archeologa statunitense Joann Fletcher cominciò invece a credere che "The Younger Lady" fosse l'antica mummia perduta della regina perduta, le cui descrizioni storiche la definiscono come "una delle più belle donne mai comparse sulla Terra". Joann Fletcher, in particolare, rimase impressionata dalla somiglianza tra questa mummia e il busto di Berlino, ritenendo fra l'altro che la regina - dopo la morte del marito - potesse aver preso il potere per qualche anno, assumendo forse il nome di Smekhara.

Smekhara è il nome di un faraone realmente esistito, che secondo la storiografia egizia visse dopo la morte di Akhenaton, per poi venire velocemente destituito dai sacerdoti, che mal sopportavano la religione monoteista basata su Aton, che era stata introdotta da Nefertiti e dal precedente faraone.

La dottoressa Fletcher, per confermare le proprie ipotesi, decise quindi di partire a una spedizione finanziata da Discovery Channel in Egitto, con il benestare di un'altra ricercatrice, Marianne Luban, che nel 1999 fu la prima a realizzare un articolo scientifico, in cui spiegava le ragioni per cui secondo lei la mummia di "The Younger Lady" apparteneva a Nefertiti.

Il team sostenne che la mummia in questione aveva molte caratteristiche fisiche che ricordavano il busto di Nefertiti - tra tutti il lungo collo, la presenza di una parrucca nel suo corredo funerario, il cranio allungato, il mento delicato e una bellezza sopraffina - e che il suo corpo era stato danneggiato in epoca storica, in particolar modo al volto, al torace e all'addome.

Le ragioni per cui questo oltraggio avvenne potrebbero essere state molte, ma secondo Fletcher le ragioni furono strettamente politiche-religiose. In vita Nefertiti approvò tutte le scelte religiose di suo marito, scegliendo oculatamente di servire un solo dio e di estromettere il potere politico-economico del paese dalle mani dei sacerdoti, che servivano nei templi dedicati agli altri dei. Quando la regina morì, quindi, il suo corpo rappresentava ancora una minaccia per tutti coloro che credevano che l'Egitto era guidato dalla benevolenza di diverse dei. Per questa ragione alcuni sacerdoti decisero di trovare la sua mummia e di danneggiarla, probabilmente anche per deturparne l'anima in eterno.

Non tutti condivisero le opinioni e i metodi di ricerca impiegati dalla Flethcer. Kent Weeks e Peter Lacovara, per esempio, hanno definito spesso le idee della collega come prive di fondamento, visto che secondo loro è impossibile identificare il nome di una mummia, comparando la sua morfologia da quelle presenti nelle rappresentazioni artistiche. Tuttavia, Zaki Hawass, nel 2010, decise di dar credito agli studi effettuati dalla Fletcher e decise di effettuare una tomografia computerizzata e un'analisi del DNA.

Secondo i suoi risultati, il DNA della mummia "The Younger Lady" presenta una parentela con la mummia KV 55, storicamente attribuita ad Akhenaton, che come noto scelse la propria moglie principale fra le parenti più prossime (sorelle o cugine di primo grado), come era prassi al tempo. Inoltre, la TC ha confermato che la mummia è stata ripetutamente danneggiata da un oggetto contundente migliaia di anni, confermando la teoria del danneggiamento volontario.

Questi risultati non sono tuttavia bastati per placare le polemiche accademiche. Altri studiosi, più recentemente, hanno invitato i genetisti del Max Planck Institute nello studiare queste due mummie, così da utilizzare il loro DNA antico per stabilirne la parentela.

Un aiuto in questo senso potrebbe darlo la mummia di un altro faraone abbastanza famoso: Tutankhamon. Figlio di Akhenaton e riformatore del politeismo religioso egizio, il faraone bambino potrebbe essere stato infatti anche il figlio di Nefertiti, prendendone il posto dopo che la regina smise di svolgere le funzioni di faraone.

