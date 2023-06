Che ci fanno mummie e geroglifici nel Grand Canyon? Verità o Leggenda?

Esiste un "mistero" che affascina gli appassionati di archeologia e di teorie del complotto: l'esistenza di geroglifici egizi nel Grand Canyon. Questa storia, che sembra degna di Indiana Jones, ha origine da un articolo del 1909 pubblicato sull'Arizona Gazette, che raccontava l'esperienza di un esploratore di nome G.E. Kincaid.

Secondo l'articolo del quotidiano statunitense (quindi non si tratta ovviamente di una rivista scientifica!) Kincaid, navigando lungo il fiume Colorado, avrebbe scoperto l'ingresso di una caverna a circa 600 metri sopra il letto del fiume. All'interno di questa caverna, l'esploratore si è ritrovato di fronte a mummie (ecco come venivano create) e geroglifici che sembravano appartenere alla civiltà egizia.

Secondo alcuni, si tratterebbe di una prova che gli antichi egizi avrebbero attraversato l'oceano Atlantico, raggiungendo il continente americano e lasciando tracce della loro presenza nel Grand Canyon. Tuttavia, nonostante l'affascinante racconto, non esistono prove concrete a sostegno di questa teoria.

Il Smithsonian Museum, che secondo l'articolo avrebbe ricevuto i reperti di Kincaid, ha smentito ogni coinvolgimento in questa scoperta e ha affermato che non esistono registrazioni che confermino quanto raccontato. Inoltre, questa non è la prima volta che si raccontano storie di mummie egizie trovate in luoghi improbabili. Già nel 1878, un noto burlone di nome Joseph Mulhattan aveva diffuso la notizia della scoperta di una caverna nel Kentucky, all'interno della quale sarebbero state trovate diversi reperti storici

Quindi questa è molto più probabilmente una bufala storica... come la questione dei teschi di cristallo.