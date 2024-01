Qualcosa si muove per la RTX 3050 6 GB: sarà la GPU NVIDIA meno costosa sul mercato?

Le ultime informazioni sulla NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB risalgono alla metà di dicembre: fino a qualche giorno fa, in effetti, della GPU non si è più saputo nulla. Un vero peccato, considerato che la RTX 3050 6 GB sarebbe la scheda video meno costosa di NVIDIA in circolazione, almeno restringendo l'analisi alle componenti delle nuove generazioni.

Fortunatamente, nelle scorse ore il portale GizmoChina è tornato a parlare della scheda, riportandone alcune caratteristiche tecniche. Le informazioni divulgate dalla testata estera provengono dal sito web di un rivenditore russo, che ha inserito nel suo database la scheda prodotto di una RTX 3050 da 6 GB di Palit, confermando che ormai la componente dovrebbe essere in dirittura d'arrivo.

Ovviamente, la scheda avrà 6 GB di VRAM, contro gli 8 GB del modello originale (la GeForce RTX 3050 8 GB è stata lanciata a inizio 2022, infatti). Inoltre, essa manterrà gli stessi 2.560 CUDA Core della GPU con 8 GB di VRAM, mentre la sua frequenza in boost resterà anch'essa identica a quella della scheda lanciata lo scorso anno, pari a 1.777 MHz. Sfortunatamente, la frequenza di clock di base dovrebbe essere decisamente inferiore ai 1.552 MHz della RTX 3050 8 GB, attestandosi sui 1.042 MHz.

Il prezzo di lancio della RTX 3050 8 GB era di 249 Dollari sul mercato internazionale, ma nel giro di pochi giorni dall'annuncio il costo della RTX 3050 8 GB ha iniziato a salire, fino quasi a doppiare il MSRP, a causa dello shortage pandemico delle GPU. Ora che la crisi è finita, però, posiamo aspettarci che la RTX 3050 6 GB venga lanciata ad un prezzo inferiore a quello della controparte da 8 GB, magari persino al di sotto dei 200 Dollari sul mercato internazionale.

Sfortunatamente, però, per il momento una data di lancio per la RTX 3050 6 GB ancora non c'è. Alcuni ipotizzano che la GPU potrebbe essere presentata durante il keynote NVIDIA al CES 2024, ma tale prospettiva appare decisamente improbabile se ricordiamo che il grosso della conferenza dovrebbe essere dedicato alle nuove RTX 40 SUPER, che finirebbero per monopolizzare l'attenzione del pubblico. Un lancio "in sordina" tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, dunque, sembra l'opzione più papabile.