E se ci muovessimo al doppio della velocità della luce? Ecco cosa succederebbe

No, non si può viaggiare oltre la velocità della luce. I fotoni stessi non possono andare oltre, e poi ci pensa la teoria della relatività di Einstein a mettere un altro freno. Infatti, secondo l'importante teoria del fisico, per arrivare a raggiungere la velocità della luce è necessaria energia infinita per qualunque corpo abbia una massa.

Non importa la quantità di questa massa, può anche essere ridottissima. In sostanza, anche nelle migliori ipotesi, non si raggiungerà Alpha Centauri in meno di 4,4 anni. Supponiamo però che si possa superare questo limite: cosa succederebbe se avessimo una velocità pari al doppio della velocità della luce? Ci sono infatti alcune particelle particolari che sono in grado, almeno secondo alcune teorie, di superare questa velocità.

I tachioni, per definizione, sono delle particelle che sono "costrette" a viaggiare più velocemente della luce, non possono quindi essere decelerate. Dato che la legge di Einstein si applica a casi con massa ordinaria, un tachione, che dovrebbe essere dotata anche di massa "immaginaria", potrebbe superare quel limite. Ecco quindi che, entrando nel campo delle speculazioni senza alcun fondamento, il viaggiare oltre la velocità della luce implica l'avere una massa immaginaria e di essere un vettore temporale.

Potrebbe quindi essere un modo utile per viaggiare nel tempo o per raggiungere altri pianeti in tempo zero, ma per ora bisognerà accontentarsi dei tempi biblici della nostra tecnologia.