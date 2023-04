Se muovi il mouse e digiti la tastiera in questo modo, sei stressato!

Dei ricercatori del Politecnico Federale di Zurigo (ETH) in Svizzera, hanno creato un modello per rilevare i livelli di stress durante gli orari di lavoro. Come? Semplice, basta osservare come digiti la tastiera e muovi il mouse.

In Svizzera, addirittura un terzo dei lavoratori soffre di stress sul posto di lavoro. A differenza del perfetto posto in cui lavorare che sorgerà a Milano, negli Stati Uniti la cifra è ancora più alta, con il 40% dei dipendenti che afferma che il proprio lavoro è molto o estremamente stressante, mentre il 25% ritiene che il proprio lavoro sia il fattore di stress più significativo della propria vita. Naturalmente il COVID-19 non ha fatto altro che peggiorato questa situazione, con un marcato aumento dello stress mentale e dei relativi sintomi depressivi.

Poiché gli individui non si rendono conto delle loro condizioni se non quando divengono gravi, è importante identificare lo stress correlato al lavoro il prima possibile in modo che possa essere affrontato in modo efficace. Il nuovo modello sviluppato da Mara Nägelin, matematica e autrice principale dello studio pubblicato sul Journal of Biomedical Informatics, parte proprio da tali premesse.

"Il modo in cui digitiamo sulla tastiera e muoviamo il mouse sembra essere un predittore migliore di quanto ci sentiamo stressati a lavoro rispetto alla nostra frequenza cardiaca", ha affermato Nägelin in una nota.

Nello specifico il team ha osservato 90 partecipanti allo studio in un laboratorio mentre eseguivano diverse attività d'ufficio simulate il più realistiche possibile. I ricercatori hanno registrato i comportamenti del mouse e della tastiera dei partecipanti, nonché le loro frequenze cardiache.

I partecipanti allo studio sono stati divisi in due gruppi. Ad alcuni è stato permesso di lavorare indisturbati, mentre gli altri hanno ricevuto distrazioni continue come messaggi o chiamate. I risultati hanno mostrato chiaramente che più un individuo è stressato, più irregolare e impreciso era il comportamento del mouse e della tastiera.

"Le persone che sono stressate muovono il puntatore del mouse più spesso e in modo meno preciso e coprono distanze maggiori sullo schermo. Le persone rilassate, d'altra parte, prendono percorsi più brevi e diretti per raggiungere la loro destinazione e impiegano più tempo per farlo ", ha affermato Nägelin.

Le persone stressate oltre ad essere egoiste, hanno dunque maggiori probabilità di commettere errori durante la digitazione e scrivono a singhiozzo con frequenti brevi pause. Ma come può influire lo stress sul nostro lavoro?

La connessione tra lo stress e queste attività può essere spiegata dalla “Teoria del rumore neuromotorio”. "L'aumento dei livelli di stress ha un impatto negativo sulla capacità del nostro cervello di elaborare le informazioni. Questo influisce anche sulle nostre capacità motorie ", ha aggiunto Jasmine Kerr, psicologa e coautrice dello studio.