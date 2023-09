La Grande Muraglia della Cina danneggiata forse per sempre a causa di questo errore

La Grande Muraglia Cinese, un simbolo di resistenza e ingegno che ha resistito all'usura del tempo e alle invasioni di tribù nomadi per secoli, ha subito un danno irreparabile che ha scosso la comunità globale. Questa volta, però, la colpa non è da ricercare in un attacco da parte di qualche invasore.

I responsabili sono un gruppo di operai edili che cercavano di guadagnare tempo. Sì, avete capito bene: un pezzo di questa straordinaria struttura è stato distrutto da operai che cercavano una scorciatoia per i loro lavori.

Questo episodio sconcertante è avvenuto vicino a Youyu, nella provincia centrale dello Shanxi, e ha portato all'arresto di due persone, accusate di aver distrutto un reperto culturale. La polizia locale è riuscita a individuare i sospetti seguendo una traccia che partiva dalla parte danneggiata della muraglia e conduceva alla contea vicina di Horinger.

La Grande Muraglia (che non può essere vista dallo spazio), si estende per oltre 20.000 chilometri attraverso la Cina settentrionale, è un patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1987 e rappresenta un'incredibile testimonianza storica e architettonica (ma non è stata costruita unicamente per difendere i propri confini).

Ovviamente anche l'usura del tempo e della natura hanno contribuito alla decadenza della meraviglia antica, e attualmente circa il 30% della parte costruita durante la dinastia Ming è scomparsa o è caduta in rovina. Certo, aprire un buco per "fare prima" e raggiungere il cantiere più velocemente è un evento davvero ingiustificabile.