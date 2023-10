Murena 2 è un successo su Kickstarter: uno smartphone con switch per la privacy

Mentre si studiano formati di dispositivi tecnologici che vanno oltre agli smartphone (chi ha detto annuncio di Humane Ai Pin?), su Kickstarter si sta rivelando un successo la campagna di crowdfunding relativa allo smartphone Murena 2. Uno dei principali motivi risiede nella presenza di uno switch fisico per la privacy.

In che senso? Come riportato anche da The Verge e PhoneArena, sul lato sinistro del dispositivo risiede uno slider che disattiva fotocamere e microfoni. Certo, qualcuno potrebbe far notare che al giorno d'oggi le funzionalità software che permettono di mettere in atto questo tipo di operazione non mancano di certo, ma a quanto pare, visto il successo della campagna, la presenza di un tasto fisico associato a tale funzione sembra dare una "maggiore sensazione di sicurezza" a più di qualcuno.

In ogni caso, il dispositivo integra anche un ulteriore switch associato alle modalità Aereo e Non Disturbare. Al netto di questo, guardando alla scheda tecnica di Murena 2, troviamo uno schermo da 6,43 pollici con risoluzione 2400 x 1080 pixel, un processore MediaTek Helio P70, 128GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (principale) + 13MP (tele) + 5MP (wide), un sensore fotografico anteriore da 25MP e una batteria da 4.000 mAh. Il sistema operativo è /e/OS, già visto con Murena One, che in parole povere rappresenta un fork di Android senza applicazioni Google.

Se vi interessa approfondire il progetto, potreste voler dare un'occhiata direttamente alla pagina Kickstarter di Murena 2. Al momento in cui scriviamo mancano circa tre giorni al termine della campagna e l'obiettivo iniziale di 25.000 euro è stato ampiamente superato (sono infatti stati raccolti oltre 170.000 euro). Il pacchetto Early Bird per i clienti ha un costo pari a 399 euro.