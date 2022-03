Muri di dominio: l'elemento di fisica quantistica nascosto nei condensati di Bose-Einstein

La meccanica quantistica ha ancora tanti segreti da svelare. Con le ricerche che proseguono, ci si ritrova davanti qualche mistero o qualche piacevole scoperta. Una di queste riguarda i condensati di Bose-Einstein, uno stato della materia dove le particelle vengono raffreddate fino al punto da diventare un unico oggetto quantistico.

Cosa succede quando due condensati di questo genere ma con caratteristiche diverse vengono messi uno vicino all'altro? Accade in certe situazioni che si venga a creare un "muro di dominio", un elemento affascinante.

Gli scienziati possono ricreare in laboratorio questo effetto diretto della creazione dei condensati di Bose-Einstein, o meglio ciò che si viene a creare al loro confine. Una volta soddisfatte alcune condizioni, si possono separare gli atomi del condensato in due domini, uno ad alta e uno a bassa densità. Facendo questo, nel mezzo si riproduce un muro di dominio, che funziona come un elemento completamente separato. Il muro si comporta in modo completamente diverso dagli atomi vicini, ad esempio spingendo gli atomi in una direzione, il muro si muoverà nella direzione opposta.

I muri di dominio, essendo una scoperta recente, sono degli elementi ancora misteriosi. Secondo alcuni scienziati, questi possono “essere usati per creare un metodo più robusto per immagazzinare informazioni quantistiche o per attivare nuove funzioni nei materiali”. La possibilità di manipolare la fisica quantistica per creare questi muri di dominio potrà quindi diventare fondamentale per la sperimentazione e lo sviluppo di nuove tecnologie.