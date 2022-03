Il muro della fisica quantistica nei circuiti: studiata la velocità massima raggiungibile

Man mano che l'elettronica si è evoluta, la Legge di Moore ha seguito questa visione empirica del suo creatore. Negli ultimi anni però questo paradigma è venuto parzialmente a cadere a causa delle miniaturizzazioni sempre migliori ma che portavano i circuiti a confrontarsi con leggi del microscopico che non era possibile scavalcare.

Gli scienziati hanno calcolato la velocità limite dei circuiti elettronici, andando così a definire l'entità di quel muro creato dalla fisica quantistica che non si può superare con i circuiti odierni. Nello studio preparato da TU di Vienna, il TU di Graz e il Max Planck Institute of Quantum Optics, viene menzionato un esperimento svolto con semiconduttori e laser. Il semiconduttore viene colpito da una brevissima pulsazione laser, che sbalza gli elettroni nel materiale a uno range energetico più elevato, consentendo loro di muoversi liberamente. Un secondo dopo, un altro impulso laser, stavolta leggermente più duraturo, spedisce gli elettroni in una direzione scelta, producendo corrente elettrica.

Usando questa tecnica e delle simulazioni complesse al computer, il gruppo ha colpito i semiconduttori con impulsi laser sempre più brevi. Il processo è continuato finché non si è andati incontro al principio di indeterminazione di Heisenberg. Arrivando a queste misure infinitesimali infatti non è più possibile controllare con esattezza gli elettroni, e quindi dirigere i flussi di corrente. I calcoli svolti dal team sottolineano quindi che i sistemi optoelettronici possono arrivare a una frequenza di un petahertz come limite superiore. La meccanica quantistica impedisce di andare oltre e questa cifra è un muro che non può essere superato al momento, a meno di non cambiare tutti i paradigmi dell'informatica, magari sfruttando al meglio l'informatica quantistica e i qubit.