Il muro con mattoni romboidali: chi inventò questa tecnica e perché?

“Non esistono più i materiali di un tempo!”, se avete qualche parente che opera nel settore dell’edilizia, avrete sicuramente sentito, almeno una volta, siffatta citazione; tuttavia, risulta difficile dargli torto, dato che oggi potremmo rimpiangere antiche tecniche dell’architettura romana, senza troppe cerimonie.

Una delle specializzazioni più famose dell’architettura dei capitolini è senza ombra di dubbio l’opus reticulatum: essa aveva la finalità di realizzare un muro fatto di mattoni con forma romboidale ed era molto popolare durante il periodo augusteo. I piccoli blocchi dalla forma a rombo erano disposti a filo su una base di malta e pietrisco. Il risultato finale è straordinario: la texture che ne emerge è molto simile a quella di una rete.

Ma perché i romani concepiscono proprio questa tecnica? L’opus reticulatum sembra essere il perfetto connubio tra funzionalità ed estetismo: l’elegante muro non era solamente qualcosa di distintivo e unico, ma era anche una difesa dalle forze esterne di tutto rispetto.

Essa è stata utilizzata in moltissimi monumenti importanti, come il Colosseo, l’arco di Costantino e la tomba di Cecilia Metella. Purtroppo (o per fortuna), questa tecnica è stata accantonata con l’avvento del sistema di costruzione a blocchi di pietra; tuttavia, il suo contributo nella storia dell’architettura è più che lodevole.

