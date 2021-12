Il Museo di Londra utilizza come testimonial un T-Rex per pubblicizzare i loro maglioni

Il Natale sta arrivando. Per festeggiare la feste più amata da adulti e piccini, il Museo di Storia Naturale di Londra ha deciso di addobbare il loro animatronic di un Tyrannosaurus Rex col giusto "spirito natalizio", in che modo? Creando un maglione su misura a uno dei dinosauri più iconici e famosi di tutti.

In realtà l'iniziativa è più seria di quello che si possa pensare. L'idea del maglione è nata dopo un anno difficile per il museo, il cui numero di visitatori è diminuito drasticamente durante la pandemia. L'idea originale, infatti, prevedeva la creazione di maglioni per gli esseri umani per cercare di ammortizzare le perdite di questo e dello scorso anno.

Questi maglioni natalizi a tema dinosauri sono stati messi davvero in vendita (per noi umani, non per dinosauri) e con ogni acquisto si supporterà il Museo di Storia Naturale di Londra. Sicuramente un grande regalo da fare al proprio amico o parente che ama i dinosauri... che sarà senza dubbio felice di supportare la scienza (a proposito, sapete che i T.Rex erano davvero dei buongustai?).

"È stato un anno davvero, davvero impegnativo per il patrimonio e le attrazioni turistiche e volevamo davvero fare qualcosa che generasse interesse", ha dichiarato Carla Treasure alla BBC. "Tutti i proventi della vendita di questi maglioni tornano al sostegno del museo, non solo per la sua ricerca pionieristica, ma anche per la cura dei suoi esemplari di 80 metri".

I maglioni sono lavorati a maglia, con filato riciclato al 100%, realizzato con cotone di scarto post-consumo e poliestere da bottiglie di plastica riciclate localmente. Insomma, oltre a salvare il museo dalla bancarotta, far felice un amante dei dinosauri... rispetterete anche l'ambiente con questo maglione.

Pensate, inoltre, che lo staff ha impiegato 100 ore per creare questa gigantesca opera, che pesa quanto 12 maglioni per umani.