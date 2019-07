Il museo militare subacqueo nel Mar Rosso: immersioni in mezzo a carri e elicotteri

La Giordania ha creato un museo militare che non ha eguali nel mondo. Nella costa di Aqaba sono stati sepolti nel Mar Rosso diversi veicoli militari. Uno spettacolo unico nel suo genere, che permetterà ai sub di immergersi in compagnia di un elicottero militare e diversi carri armati.

Ora i sub possono nuotare in mezzo ad un vecchio elicottero dell'aeronautica militare giordana, e ad altri 20 mezzi militari inclusi carri armati e blindati di vario tipo. Una mossa per rafforzare l'economia della Special Economic Zone Authority di Aqaba, incentivando ancora di più il turismo degli escursionisti appassionati di immersioni.

Tutti i veicoli appartenevano alle forze amate della Giordania. C'è un carro armato Chieftain, anche noto come Khalid Shir. Un bestione con un cannone da 120mm. Ma non solo, anche un FV104, un M42 Duster che un tempo veniva utilizzato per abbattere i caccia nemici usando una contraerea con doppia canna da 40mm.

Ma sicuramente il veicolo più imponente di questo tesoro sommerso è l'AH-1F Cobra, un elicottero da guerra simile all'omonimo elicottero usato dagli americani in Vietnam prima dell'Apache.

Tutti i veicoli sono stati privati delle parti potenzialmente pericolose. Il video in apertura ci fornisce uno guardare in anteprima su questo spettacolo mozzafiato.