Musica 8D, Dani Faiv e Salmo pubblicano una canzone ufficiale

Vi abbiamo già spiegato a più riprese su queste pagine che cos'è la musica 8D e perché non è una novità. Ebbene, adesso abbiamo quella che possiamo definire come la prima canzone italiana ufficiale realizzata con questa tecnica (o perlomeno, è il primo brano di artisti che hanno un certo seguito nel nostro Paese).

La "colpa" è dei rapper Dani Faiv e Salmo, che nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2020 hanno pubblicato, sul canale YouTube del primo, il video ufficiale del brano "Cioilflow" (la produzione è di Strage, Salmo è "l'ospite"). In quest'ultimo, l'audio è stato ricreato appositamente per simulare quell'effetto "a cerchio" che tanto sta andando di moda in questo periodo nel nostro Paese, visto il diffondersi di brani "modificati" dagli appassionati. Questi ultimi spesso vengono diffusi tramite social network o applicazioni di messaggistica istantanea. Ovviamente, bisogna ascoltarli con le cuffie.

Tornando a "Cioilflow", il brano originale è in realtà senza "8D", come potete vedere dall'audio pubblicato su YouTube. Insomma, Dani Faiv e Salmo hanno utilizzato l'effetto "a cerchio" solamente per il video ufficiale e non per tutte le versioni della canzone. Infatti, anche quella pubblicata su Spotify non ha nulla anche vedere con la musica 8D. In ogni caso, è la prima volta che degli artisti italiani con un certo seguito pubblicano un contenuto ufficiale realizzato con questa "tecnica".

Inutile dire che il video ufficiale di "Cioilflow", che potete vedere tramite il player presente qui sopra, è già entrato nelle tendenze italiane di YouTube (al momento in cui scriviamo è in settima posizione).