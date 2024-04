Mai più senza musica: cassa Bluetooth JBL in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Anche se la grigliata di Pasquetta è ormai terminata, non è mai troppo tardi per comprare una cassa Bluetooth. Amazon in giornata odierna consente di acquistarne un modello al minimo storico.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il JBL Charge 5 infatti è disponibile a 118,99 Euro, il 41% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso speaker su Amazon, che garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per domani se si effettua l’ordine entro 6 ore e 12 minuti da momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Lo speaker Bluetooth è resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IPX67, ed offre fino a 20 ore di autonomia con una singola carica. La funzione PartyBoost permette anche di abbinare due o più speaker compatibili per ottenere un effetto stereo. Il driver JBL Pro Sound è accompagnato da due JBL Bass Radiator che consentono di ottenere suoni potenti e bassi corposi.

