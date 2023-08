Musica ed esercizio fisico: Voi cosa ascoltate?

Domani inizio ad andare in palestra. Dalla prossima settimana inizio a correre. Quante volte ci siamo ripetuti, o abbiamo sentito dire, queste frasi? Purtroppo trovare letteralmente la forza e la motivazione per iniziare a fare esercizio fisico è sempre lo scoglio più grande. La giusta musica, però, potrebbe essere l'aiuto che fa al caso nostro.

Una ricerca pubblicata sulle pagine dell'International Journal of Sport Management and Marketing fa luce sull'effetto che ha la musica sulle persone che praticano sport e frequentano palestre o strutture per il fitness, fornendo utili spunti non solo per tutto ciò che ruota attorno al concetto di "salute" ma anche per l'industria del benessere.

Lo studio internazionale, condotto dai ricercatori Antonio S. Williams e Zack P. Pedersen dell'Università dell'Indiana, negli Stati Uniti, e Byungik Park della Dongguk University, in Corea del Sud, mostra come i diversi tipi di musica, scelti da chi si allena o dalla struttura stessa, influenzano le risposte emotive e cognitive di chi frequenta tali ambienti.

Infatti, partendo dal presupposto che gli stimoli esterni come la musica possono avere un tale effetto sulle persone, gli autori dello studio hanno cercato di capire se la musica potesse essere motivazionale e prestazionale nel contesto dell'esercizio fisico.

Dalla ricerca sono emersi tre importanti risultati. Innanzitutto, i partecipanti alla studio che hanno scelto la propria musica erano molto più motivati ​​nelle loro attività rispetto a quelli la cui musica era stata selezionata dalla struttura. E questo dato è quasi lapalissiano perché i gusti personali sono comunque un dato fondamentale cui tener conto.

In secondo luogo, la percezione del fatto che la musica fosse motivazionale o meno influiva direttamente sullo stato emotivo degli utenti della palestra. Infine, l'impatto emotivo e cognitivo della musica (il divertimento) ha influenzato direttamente la soddisfazione complessiva dei clienti per la loro esperienza.

Sembrerebbero dei risultati ovvi e scontati ma comprendere, scientificamente, il potere motivazionale della musica ed il suo impatto sulle emozioni umane potrebbe aiutare ad ottimizzare l'ambiente in cui si pratica sport, migliorandone l'esperienza complessiva.

