La musica è essenziale per la nostra salute mentale: lo confermano gli esperti

In un periodo in cui la salute mentale globale diminuisce rapidamente, è essenziale cercare e fornire alla popolazione delle soluzioni alternative per migliorare il benessere psicologico. Non sempre è così facile, ma una nuova ricerca avrebbe dimostrato come la musica abbia un impatto tanto positivo quanto l’esercizio fisico sulla nostra mente.

La meta-analisi pubblicata su JAMA Network Open ha riguardato, per l’esattezza, 26 studi precedenti per un totale di 779 persone. Gli ambiti coperti sono molteplici: si parla dell’utilizzo della musica gospel come misura preventiva contro le malattie cardiache, o anche del perché unirsi a un coro possa aiutare le persone a stare meglio psicologicamente dopo avere sconfitto il cancro.

I risultati di tutti questi studi sono stati poi confrontati direttamente con ulteriori ricerche relative ai benefici degli “interventi non farmaceutici e medici” – come l’esercizio fisico – sul benessere psicofisico, e relative a trattamenti medici senza la musicoterapia come componente.

Quello che si evince da questo interessante confronto è che il tipo di impatto della musica sulla salute mentale è lo stesso che le persone percepiscono quando svolgono attività fisica o programmi dedicati alla perdita di peso. Come spiegato dagli autori, “Questa meta-analisi di 26 studi sugli interventi musicali ha fornito prove chiare e quantitative di qualità moderata che gli interventi musicali sono associati a cambiamenti clinicamente significativi nella HRQOL mentale”, dove con HRQOOL si intende la “Health Related Quality of Life”.

In particolare, si noterebbe una variazione sostanziale nell’efficacia della musica: in alcuni funziona ben poco, in altri si mostrerebbe come elemento chiave del benessere del paziente. Tutto sommato, però, la tendenza notata dagli esperti è decisamente positiva; ergo, viene consigliato caldamente l’ascolto di musica per migliorare l’esercizio fisico.

Sempre a proposito di musica, ecco perché le canzoni rievocano sempre dei ricordi.