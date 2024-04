Musica potente ovunque con la cassa portatile LG XBOOM Go in OFFERTA!

LG XBOOM Go XG9Q poggia su un woofer da 4.5" e un tweeter a compressione che garantiscono un ascolto accurato della tua musica ovunque vada. Infatti, il primo produce bassi tuonanti grazie alla cupola più ampia, mentre il secondo è in grado di emettere le frequenze più alte senza distorsioni e con una pressione sonora più alta. Lo sconto è del 56%!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Alle funzioni succitate occorre poi aggiungere gli 80W di potenza totale messi a disposizione dallo speaker. Se poi attivi la funzione Sound Boost, la cassa firmata LG amplifica il suono per dare ancora più corpo e dinamicità al suono, rendendo l'ascolto più appagante soprattutto quando hai bisogno di un po' di potenza in più.

Oltre al suono, la cassa offre anche scintillanti effetti luce: ti basta accendere l'illuminazione LED laterale. Ben 16 milioni di colori e diversi effetti di illuminazione fra cui scegliere, così da adattarlo a ogni contesto: cena romantica, party sfrenato, ascolto di musica classica, ambient per un aperitivo, ecc.

Ma non solo: la luce strobo posteriore è perfetta se devi ricreare un effetto discoteca direttamente a casa tua. Ti basterà posizionarlo vicino al muro e la luce strobo creerà un cerchio di colore. Puoi anche personalizzare il colore e l'effetto luminoso in base alle tue preferenze.

Puoi portarla tranquillamente al mare o in piscina grazie al fatto che vanti lo standard IP67 per la sua resistenza all'acqua e alla polvere.

Non sei ancora iscritto ad Amazon Prime? Prova gratis il servizio per 30 giorni con la speciale promozione Amazon! Sei uno studente? Potrai avere 3 mesi di Prime a costo zero! Goditi tutti i vantaggi del programma come la spedizione veloce gratuita e l'accesso a film e serie TV Amazon Prime Video o i giochi gratuiti Prime Gaming! Per te ci sono anche TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Prova gratis questi servizi!