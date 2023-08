La musica potrebbe prevenire il declino cognitivo negli anziani

L'invecchiamento mette a dura prova le funzionalità del cervello. Si verifica una perdita di plasticità cerebrale e della materia grigia, zona in cui si trovano i neuroni. Questo fenomeno prende il nome di atrofia cerebrale.

A risentirne maggiormente pare sia la memoria di lavoro, ossia quel processo cerebrale che ci permette di elaborare informazioni per poi manipolarle, al fine di compiere un'azione come, per esempio, ricordare un numero telefonico per poi riportarlo sulla tastiera del cellulare. Ovviamente, questo non vale per tutti quegli anziani che hanno un cervello come quello dei venticinquenni.

Tuttavia, secondo uno studio condotto da UNIGE, HES-SO Geneva e EPFL, rivela che suonare uno strumento musicale o ascoltare un brano, possa prevenire il declino cognitivo. Affinché lo studio potesse dare risposte certe, sono stati reclutati 132 pensionati sani, di età compresa tra i 62 e i 78 anni e che non avevano mai preso lezioni di musica.

"Volevamo persone il cui cervello non mostrasse ancora alcuna traccia di plasticità legata all'apprendimento musicale. Infatti, anche una breve esperienza di apprendimento nel corso della propria vita può lasciare impronte nel cervello, che avrebbero pregiudicato i nostri risultati" - spiega un ricercatore.

I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi; il primo ha preso lezioni di pianoforte, mentre il secondo ha seguito delle lezioni di ascolto attivo, incentrate maggiormente sul riconoscimento degli strumenti e sull'analisi delle proprietà musicali.

Dopo soli 6 mesi dall'inizio dello studio, i ricercatori hanno potuto osservare come, in entrambi i gruppi, il risultato fosse unico e comune: la materia grigia aveva subito un aumento in quattro regioni del cervello coinvolte nel funzionamento cognitivo, comprese le aree del cervelletto, implicate nella memoria di lavoro.

Questi risultati hanno mostrato che suonare uno strumento e ascoltare dei brani musicali, promuovono la plasticità cerebrale e la riserva cognitiva. Ben presto i ricercatori vorrebbero verificare se queste pratiche siano efficienti anche su persone che mostrano un decadimento cognitivo lieve.

Nel frattempo, possiamo servirci della musica non solo per riportare alla mente vecchi ricordi, ma anche per mantenere sano il nostro cervello.