La musica resta su Facebook ed Instagram: esteso l'accordo con SIAE, fino a Gennaio 2024

La rimozione della musica dai social di Meta dello scorso marzo continua ad essere oggetto di discussioni, sebbene la situazione sia poi rientrata. Oggi, Meta e SIAE hanno annunciato di aver esteso l’accordo per la concessione delle licenze delle tracce del proprio catalogo fino al 31 Gennaio 2024.

Si tratta di un annuncio importante, dal momento che il precedente accordo scadeva il prossimo 6 Ottobre 2023. Il pericolo di ritrovarsi di fronte ad un nuovo blackout quindi era reale.

"Abbiamo concordato una nuova estensione dell'accordo di licenza con Siae. Utenti e creator continueranno ad accedere al catalogo Siae mentre portiamo avanti le negoziazioni per un accordo a lungo termine" ha affermato un portavoce di Meta all’ANSA, per tranquillizzare utenti e creator che negli ultimi giorni avevano espresso nuove preoccupazioni sulla possibile, nuova, rimozione della musica.



La rimozione della musica da Meta dello scorso marzo era diventata una questione anche politica. Il Governo aveva convocato Meta e SIAE al Ministero della Cultura per spingerle a trovare un accordo che poi sarebbe arrivato qualche settimana dopo, per la contentezza di tutti. Nelle fasi precedenti alle trattative le due società si erano accusate reciprocamente e tramite dichiarazioni dei portavoce si erano lanciate accuse anche pesanti. Finalmente però sembra essere tornato il sereno.