Via la musica di Taylor Swift, Billie Eilish ed altri da TikTok: scontro con Universal

Anche TikTok vivrà il suo caso Meta-SIAE, sebbene i contorni della vicenda siano differenti. Universal Music Group, infatti, non ha trovato un accordo con il social network di ByteDance per mantenere il proprio catalogo sull’applicazione.

L’etichetta, che rappresenta articoli del calibro di Taylor Swift, Billie Eilish ed Ariana Grande, ha annunciato che rimuoverà tutta la propria musica da TikTok alla mezzanotte di domani per il mancato accordo con ByteDance sulle royalties.

UMG ha anche sottolineato che non intavolerà altre trattative per rinnovare la partnership in essere, che scadrà oggi 31 Gennaio 2024, e cesserà la concessione delle proprie licenze anche a TikTok Music. Un vero e proprio terremoto per l’applicazione, dove i contenuti di artisti come Taylor Swift e Ariana Grande sono molto popolari e che quindi dalla mezzanotte di domani 1 Febbraio 2024 saranno muti e privi delle tracce.

Nel comunicato, Universal accusa TikTok di aver tentato di sviluppare “un business basato sulla musica senza dare il giusto valore agli artisti”. Secondo l’etichetta, “TikTok ha proposto di pagare i nostri artisti e cantautori a una tariffa che è una frazione della tariffa pagata dalle principali piattaforme social in posizioni simili. Oggi, a dimostrazione di quanto poco TikTok compensi artisti e cantautori, nonostante la sua base di utenti massiccia e in crescita, le entrate pubblicitarie in rapido aumento e la crescente dipendenza dai contenuti basati sulla musica, TikTok rappresenta solo circa l’1% delle nostre entrate totali” continua il comunicato.

Immediata è arrivata la risposta di un portavoce di TikTok, il quale a TechCrunch ha affermato che “è triste e deludente che Universal Music Group abbia anteposto la propria avidità agli interessi dei propri artisti e cantautori. Nonostante la falsa narrativa e la retorica della Universal, il fatto rilevante è che hanno scelto di abbandonare il potente supporto ad una piattaforma con oltre un miliardo di utenti che funge da veicolo promozionale e di scoperta gratuito per i loro talent. TikTok è riuscita a raggiungere accordi incentrati sugli artisti con ogni altra etichetta ed editore. Chiaramente, le azioni egoistiche della Universal non sono nel migliore interesse degli artisti, dei cantautori e dei fan”.