Musica che unisce, da Fedez ad Andrea Bocelli: come vedere l'intero concerto

La musica è in grado di unire le persone ed è più importante che mai che lo faccia in questo periodo di quarantena. Per questo motivo, la Rai ha organizzato un concerto con innumerevoli artisti, da Fedez a Francesca Michielin, passando per Andrea Bocelli e Alessandra Amoroso (trovate la lista completa sul sito ufficiale).

Il concerto, che è durato più di quattro ore, è andato in onda nella serata del 31 marzo 2020 ed è visibile in modo completamente gratuito attraverso il canale YouTube della Rai (vi basta semplicemente utilizzare il player presente qui sopra per riprodurlo). Ovviamente, tutti gli artisti hanno partecipato da casa propria, dando agli spettatori un messaggio molto importante, ovvero quello di rimanere nella propria abitazione in questo periodo.

L'evento, "approvato" anche dal Ministero della Salute, ha uno scopo benefico. Infatti, è stato pensato, oltre che per unire le persone attraverso la musica, anche per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile. Per tutti i dettagli su come donare, vi rimandiamo al sito ufficiale della Rai, dove sono spiegate nel dettaglio le varie modalità.

Insomma, gli artisti italiani si sono uniti per un unico grande concerto in versione domestica, dimostrando ancora una volta che la musica è in grado di unire e al contempo di fare del bene.