Quale musica usare in progetti personali? La questione Pokémon Diamante e Perla

State cercando della musica da usare per un progetto personale secondario? Ebbene, potrebbe essere la vostra occasione per "attingere" da Pokémon Diamante e Perla, in quanto è stata rilasciata un'apposita libreria audio legata a questi videogiochi. Tuttavia, fate parecchia attenzione in merito a quali usi sono possibili.

In parole povere, stando anche a quanto riportato da Engadget, TPC ha lanciato la cosiddetta Pokémon DP Sound Library, che permette di scaricare brani relativi agli originali videogiochi Pokémon Diamante e Pokémon Perla, nonché di utilizzarli per determinati progetti personali. Ad esempio, a quanto pare è possibile inserire l'audio all'interno di un video legato ai social media o ancora utilizzarlo per un sito Web personale e simili (consigliamo però di informarsi per bene in merito, in quanto potrebbero esserci limitazioni specifiche).

Nonostante questo, ci sono ovviamente delle severe restrizioni, che fareste bene a tenere in considerazione. Tra queste rientra, come ben potete immaginare, l'impossibilità di utilizzare i brani nell'ambito di videogiochi e album musicali. Inoltre, non è possibile utilizzare l'audio in molti altri contesti, ad esempio nell'ambito di contenuti religiosi, politici e simili. Insomma, prestate molta attenzione a quanto esplicitato sul portale ufficiale del progetto: alla fine della fiera, considerata anche la richiesta di esplicitare alcune informazioni relative al copyright, non sembra in ogni caso possibile usare i brani in poi così tanti contesti.

Tuttavia, ciò che potrebbe interessarvi maggiormente è scaricare e ascoltare in modo ufficiale e gratuito i brani. Sicuramente l'iniziativa non lascia molto spazio all'uso commerciale dei contenuti (anzi, praticamente nessuno), ma rappresenta un primo passo nel rendere disponibili in questo modo brani legati al mondo dei Pokémon.