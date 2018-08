Musical.ly, social network popolare tra i giovani, chiude i battenti: fusione con Tik Tok

Dopo essere stata acquisita da Bytedance per 1 miliardo di dollari lo scorso novembre, il popolare social network Musical.ly chiude ora definitivamente i battenti. Il servizio verrà inglobato da Tik Tok, con il processo di fusione che era già iniziato lo scorso giugno.

In particolare, tutti gli account e i contenuti presenti sui server di Musical.ly verranno progressivamente resi disponibili attraverso Tik Tok, app che in molti paragonano a Vine, di proprietà proprio della società Bytedance. Insomma, la piattaforma chiude definitivamente i battenti ma si trasferisce in altri lidi. Gli utenti non dovranno fare essenzialmente nulla, un imminente aggiornamento di Musical.ly porterà tutti direttamente sulla nuova piattaforma.

Vi ricordiamo che il social network in questione era diventato famoso perché permetteva a tutti di "mimare" le proprie canzoni preferite, attraverso la tecnica del lip-sync. Insomma, un'altra società tecnologica viene inglobata da una più ricca società cinese.

Il sito web ufficiale del social network in questione è già stato aggiornato con la scritta "Currently Tik Tok", con tanto di link che rimandano alla nuova applicazione. Non ci resta che attendere qualche ora perché la fusione sia completata al 100% e tutti gli account vengano "trasportati" sulla piattaforma Tik Tok.

